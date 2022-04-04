«К Дню космонавтики»: синоптик рассказала, когда в Москве растает снег

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Москва освободится от снега к 12 апреля. Такой прогноз сделала в понедельник, 4 апреля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что всплеск тепла в городе будет носить кратковременный характер, поэтому весь снег не успеет растаять к концу недели.

— Я думаю, что снег растает где-то числу к 12, к Дню космонавтики, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным. По его словам, «всплеск тепла» начнется в среду, 6 апреля: ночная температура будет положительной, а дневная — на уровне 2–7 градусов тепла.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал москвичам о погоде в апреле. По его словам, во второй весенний месяц в столице будет стоять относительно прохладная и ненастная погода. Средняя температура в текущем месяце будет на два градуса ниже нормальных показателей.