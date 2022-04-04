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Астролог рассказала, как лучше отдыхать разным знакам зодиака

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог рассказала, как лучше отдыхать разным знакам зодиака
Фото: Pixabay

Астролог Екатерина Максимова рассказала, как нужно отдыхать различным знакам зодиака.

Овнам требуется активный отдых. Лучше всего подойдут спорт, походы, а также поездки, где нужно много ходить. Тельцы очень не любят перемены и обожают комфорт. Для них подойдет семейный отдых в проверенном месте.

Близнецам необходимо обучение и общение. Поэтому для них подходит интеллектуальный отдых, где можно узнать что-то новое и наладить контакты. На Раков благотворно влияет любое водное путешествие, а также проживание рядом с водоемом.

Для Львов важно выходить в свет и находиться в центре внимания. Девы могут получить максимальный заряд бодрости, отправившись в санаторий. Путешествие, которое оздоровит или предотвратит болезнь, прекрасно подходит для представителей этого знака.

Весам обязательно нужно путешествовать в паре, а Скорпионам подходят путешествия-экспедиции к таинственным местам. Стрельцам стоит отправиться в длительные путешествия на дальние расстояния.

Сочетание деловой поездки с отдыхом придется по душе Козерогам. Водолеям же подходит отпуск в одиночестве, им важно посвятить время себе. Наконец, Рыбам, находящимся во власти Нептуна, идеальным покажется круиз по реке или морю, передает портал argumenti.ru.

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