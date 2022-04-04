Политологи объяснили, что значат для России итоги выборов в Сербии и Венгрии

Фото: Минобороны РФ

После победы на президентских выборах Александр Вучич заявил, что Сербия продолжит сохранять дружеские отношения с Россией.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан заявил о победе правящей партии ФИДЕС в союзе с Христианско-демократической народной партией (ХДНП). Он также пообещал поддержать венгров за рубежом, особенно в Закарпатье, которых Орбан призвал не бояться, поскольку «Родина с ними».

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, и Леонид Савин, директор Фонда мониторинга и прогнозирования, главный редактор geopolitica.ru, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали, что значат итоги выбора в этих странах для России.

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— Александр Вучич является самым популярным политиком в Сербии. Благодаря нынешней экономической политике Сербия стала почти главным экономическим локомотивом в Европе, страна находится уже не первый год на первых позициях. Стране сложно интегрироваться в Азию, в арабский мир, да и не нужно. При этом никто не говорит, что Сербия станет членом ЕС, нет такой перспективы. ЕС всегда воспринимал Сербию как инородное тело. Вучич говорил об региональной интеграции. На мой субъективный взгляд, Сербия никогда не станет членом Евросоюза, — высказался Олег Бондаренко.

Также он подчеркнул, что ничто так не сближает, как общее горе и общие враги, а у России и Сербии они одинаковые на протяжении последней четверти века.

— Консервативная позиция обоих лидеров объединяет Сербию и Венгрию. Сербское руководство пытается выстраивать многовекторную политику. Орбан реализовал программу и исполнил все. Он отобрал электорат у правых сил, которые выступали как альтернатива. Хорошие связи с Россией важны для Венгрии, хотя Орбан когда-то говорил, что страна ни на чьей стороне и главное — политические интересы Венгрии, — высказался Леонид Савин.

4 апреля Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес».