Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Орбан добавил Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес»

Араз Салехов

В мире
Орбан добавил Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес»
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес». Об этом в понедельник, 4 апреля, он заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах.

— Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов, — заявил политик.

Он также добавил, что в этот список попали американский миллиардер Джордж Сорос, «бюрократы» Европейского союза и международные СМИ. В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, сообщают «Известия».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика Будапешта в отношении России «дорого ей обойдется». По его словам, он не понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на обвинения украинского лидера подчеркнул, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне. До этого Зеленский осудил венгерское правительство за то, что оно выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

Читайте также:
Украина Венгрия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте