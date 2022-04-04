Орбан добавил Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес»

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников венгерской правящей партии «Фидес». Об этом в понедельник, 4 апреля, он заявил в своей речи после победы партии на парламентских выборах.

— Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов, — заявил политик.

Он также добавил, что в этот список попали американский миллиардер Джордж Сорос, «бюрократы» Европейского союза и международные СМИ. В рамках своей предвыборной кампании венгерский премьер-министр заявил, что в случае победы не намерен допускать вмешательства в ситуацию на Украине, сообщают «Известия».

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что политика Будапешта в отношении России «дорого ей обойдется». По его словам, он не понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на обвинения украинского лидера подчеркнул, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне. До этого Зеленский осудил венгерское правительство за то, что оно выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.