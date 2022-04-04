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Около 500 столичных выпускников досрочно сдали ЕГЭ по информатике

Лейла Алиева

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Около 500 столичных выпускников досрочно сдали ЕГЭ по информатике
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве около 500 человек досрочно сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

— На ЕГЭ по информатике и ИКТ в досрочный период зарегистрировалось около 500 участников. Экзамен уже второй год проводится в компьютерной форме, — сказала руководитель Регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина, передает агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, во время экзамена ученикам предоставляется доступ к компьютеру с установленным программным обеспечением и средами программирования. Посмотреть результаты ЕГЭ выпускники смогут в своей образовательной организации или в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы.

21 марта заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин сообщил, что в столице начался досрочный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на который зарегистрировались более трех тысяч выпускников этого года и прошлых лет.

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