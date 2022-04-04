Врач раскрыла, какие продукты вредно есть на завтрак

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Врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые следует исключить из утреннего рациона.

— Завтрак должен быть в первые 40 минут после пробуждения. Это связано с активностью гормонов и ЖКТ, — отметила врач.

Она добавила, что любая выпечка из белой муки, например, печенье, вафли, ватрушки или хлеб является вредной продукцией. Причина этого заключается в том, что они обладают высоким гликемическим индексом, а также содержат большое количество быстро усваиваемых углеводов, что приводит к быстрому росту уровня сахара в крови.

Колебания уровня сахара могут привести к неконтролируемому чувству голода и желанию съесть что-то сладкое или калорийное. Если такие скачки в показателях происходят регулярно, то это грозит набором лишнего веса и появлением диабета второго типа, предупредила эндокринолог.

В таком случае Павлова рекомендует включать в рацион продукты с большим содержанием белка, ведь он утоляет чувство голода на длительный срок и помогает поддерживать здоровый вес, передает MedikForum.

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее. Специалист подчеркнула, что именно от завтрака зависит как гормональный фон, так и чувство сытости в течение всего дня.