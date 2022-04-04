Госдеп пригрозил пытающимся помочь России в спецоперации странам

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Америка пригрозила последствиями тем странам, которые пытаются помочь России в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс в понедельник, 4 апреля.

Он подчеркнул, что с последствиями столкнутся также страны, помогающие России обойти наложенные на нее санкции. Прайс также заметил, что речь не идет о каком-либо конкретном государстве.

— Мы четко дали понять, что те государства, которые попытаются помочь (России — прим. ВМ) обойти введенные США и их союзниками по всему миру санкции... либо попытаются поддержать военные усилия Кремля на Украине, оказывая России финансовую, материальную или военную помощь, столкнутся с последствиями, — заявил он.

Однако о каких именно «последствиях» идет речь, представитель Госдепа не уточнил, передает РИА Новости.

1 апреля глава администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что республика не будет помогать России обходить введенные против нее санкционные меры. По его словам, Нур-Султан хочет показать заграничным партнерам, что он не станет инструментом для Москвы в вопросе обхода санкций.

До этого, 27 марта, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что антироссийские санкции, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной жителей Германии. Он отметил, что, несмотря на все дипломатические усилия, готовность к ограничениям и стойкость ФРГ потребуются еще долго.