Посол Антонов обвинил США в попытках демонизировать Россию

Фото: Пресс-служба Совфеда

Америка стремится демонизировать Россию и обвинить ее в военных преступлениях. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов во вторник, 5 апреля.

Он также подчеркнул, Вашингтон решил занять «прокурорскую позу» и самостоятельно назначать виновных. Однако все подобные обвинения со стороны США — голословны.

— Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных, — заявил Антонов.

Посол добавил, что на самом деле в контролируемых российскими Вооруженными силами районах Украины наращивается гуманитарная помощь и не происходит никаких смертей. Так, для обеспечения нужд гражданского населения уже направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, передает РИА Новости.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. Пользователи Сети, однако, обратили внимания на то, что некоторые из попавших в кадр «тел» шевелятся. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией.

После этого Россия несколько раз пыталась инициировать по этому поводу проведение Совета безопасности ООН, но ни одна попытка не увенчалась успехом. О провале последней 4 апреля сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал отказ Лондона провести СБ ООН беспрецедентным и невообразимым.