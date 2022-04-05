Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Производство лекарств в Москве выросло более чем на 25 процентов с начала 2022 года

Полина Долганова

Город
Производство лекарств в Москве выросло более чем на 25 процентов с начала 2022 года
Фото: qimono/pixabay

Объем производства медикаментов в Москве увеличился за два месяца текущего года на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в общей сложности в городе работают 84 крупных предприятия, которые производят лекарства. Всего там задействовано 14,8 тысячи сотрудников.

— Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, работающие на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подытожил, что в настоящее время в биомедицинский кластер входят 30 высокотехнологичных компаний, передали на сайте мэра столицы.

Недавно сообщалось, что компания «Тест-Контакт», резидент технополиса «Москва», разработала устройства, позволяющие заменить импортные аналоги при тестировании электроники. В проект уже инвестировано 25 миллионов рублей. Начиная с 2019 года резидент технополиса изготовил больше 25 тысяч единиц продукции на заказ.

Читайте также:
Москва производитель Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Все мнения
О проекте