Производство лекарств в Москве выросло более чем на 25 процентов с начала 2022 года

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Объем производства медикаментов в Москве увеличился за два месяца текущего года на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в общей сложности в городе работают 84 крупных предприятия, которые производят лекарства. Всего там задействовано 14,8 тысячи сотрудников.

— Важную роль в развитии отрасли играют предприятия, работающие на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подытожил, что в настоящее время в биомедицинский кластер входят 30 высокотехнологичных компаний, передали на сайте мэра столицы.

Недавно сообщалось, что компания «Тест-Контакт», резидент технополиса «Москва», разработала устройства, позволяющие заменить импортные аналоги при тестировании электроники. В проект уже инвестировано 25 миллионов рублей. Начиная с 2019 года резидент технополиса изготовил больше 25 тысяч единиц продукции на заказ.