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В Турции назвали целью спецоперации России прорыв устроенной США осады

Полина Долганова

В мире
В Турции назвали целью спецоперации России прорыв устроенной США осады
Фото: Unsplash

Спецоперация на Украине является прорывом осады России, которая была организована с западной и южной стороны Соединенных Штатов посредством Североатлантического альянса. Такое мнение выразили в турецком издании Cumhuriyet.

В статье отмечается, что речь идет о линии осады, берущей начало с Балтийского региона и продолжающейся до Черного моря.

Авторы публикации уточнили, что стратегия Штатов относительно Китая также заключается в том, чтобы окружить страну дугой от Центральной Азии до Японии.

Так, например, в Казахстане при поддержке США в начале текущего года была предпринята попытка оранжевого переворота с помощью забастовок, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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