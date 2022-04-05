Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье в апреле

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Эксперты рассказали, как будут меняться цены на жилье в апреле.

Руководитель отдела исследований и консалтинга компании IPG.Estate Валерий Трушин отметил, что в настоящее время ситуация на первичном рынке недвижимости развивается привычными циклами: кризисная ситуация, ослабление рубля — всплеск спроса на покупку жилья — затишье. В настоящее время, по оценке эксперта, наблюдается фаза затишья.

— Но ключевой момент все-таки заключается в невозможности прогнозирования личных бюджетов покупателей. Эта неопределенность негативно сказывается на спросе и объемах продаж. Что касается цен, то с февраля по март на фоне высокого спроса цены выросли в пределах 6–8 процентов. Снижения цены в апреле не будет, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

Что касается вторичного рынка, то здесь цены должны пойти на спад. В настоящее время отмечается существенное снижение спроса и растущий уровень торга при продаже квартир. Часть собственников готовы делать скидки на уровне 10–15 процентов, чтобы заключить сделку продажи. Как отметил руководитель центра новостроек Сергей Зайцев, если ипотечные ставки на готовое жилье в ближайшие месяц-два не начнут снижаться, то на часть квартир на вторичном рынке цены начнут падать.

17 марта руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на рынке жилья могут снизиться.