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Доказательства по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова поступят в суд 11 апреля

Елена Самойлова

Происшествия
Доказательства по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова поступят в суд 11 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Доказательства по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене, поступят в Московский городской суд 11 апреля. Об этом стало известно во вторник, 5 апреля.

Накануне, 4 апреля, прошло первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Сафронова. По данным СМИ, мужчина не признал себя виновным и заявил, что не понимает сути предъявленных ему обвинений.

— Сегодня гособвинитель зачитал текст обвинительного заключения. После этого свое отношение к обвинению высказал и сам Сафронов. Суд дал нам время на ознакомление с материалами дела. Заседание продолжится 11 апреля. В этот день обвинение начнет предоставлять свои доказательства. Это, по всей видимости, будут письменные материалы дела, — цитирует ТАСС его адвоката Дмитрия Талантова.

В июле 2020 года стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

В Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

13 июля 2020 года Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал. Позже Сафронову продлили арест до 7 марта следующего года.

В начале ноября 2021 года ФСБ завершила расследование в отношении Сафронова. В окончательном обвинении фигурирует еще один эпизод о предполагаемой госизмене. По версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину информацию о деятельности российской армии в Сирии. Политолог в свою очередь передал эту информацию представителям швейцарского и немецкого университетов. За переданные данные Сафронов получил 248 долларов.

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