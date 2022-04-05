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В народном календаре дата 6 апреля получила такие названия: Артемий; Артемон — дери полоз; Захарии и Яковы; Захарий-постник. Православная церковь в этот день почитает: преподобного Захария (монаха); постника Печерского; святителя Артемия (Артемона) Солунского; преподобного Иакова, епископа Катанского.

В старину в этот день не рекомендовалось выходить из дома без надобности, нежелательно было ходить в гости. Также люди старались не приглашать никого к себе. Считалось, что так можно накликать на себя большую беду.

Не рекомендуется начинать что-то новое, делать ремонт или запускать новый проект, так как он будет неудачным и прогорит. Необходимо снизить свою активность и постараться не вступать в конфликты и передряги.

Приметы погоды:

Если к этому дню полностью сойдет снег, то до следующей зимы снега уже не будет. Если снег на земле до сих пор лежит, то пролежит еще долго.

Дождь на Захария — скоту легкий год.

Пошел снег (крупа) — к урожаю гречихи.

Если на Артемия мороз, будет просо и овес.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как уберечься от большой беды 6 апреля

Именины отмечают: Степан, Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Яков.