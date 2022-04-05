Диетолог назвала лучший вариант завтрака для снижения сахара в крови

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Существует множество полезных продуктов, которые могут помочь вам снизить уровень сахара в крови. Об этом сообщила диетолог Лиза Янг.

По словам эксперта, продукты с большим содержанием белков и клетчатки станут отличным вариантом завтрака. Медицинский специалист посоветовала выбрать для первого приема пищи яйца, молоко и йогурт. Также стоит добавить продукты, богатые клетчаткой: хлеб, фрукты, овощи.

— Белок в сочетании с углеводами и клетчаткой помогает предотвращать скачки уровня сахара в крови. Белки препятствуют подъему уровня глюкозы, — объяснила врач.

Кроме того, такое сочетание продуктов обеспечивает чувство сытости на долгий временной промежуток, передает ФАН.

В исследовании отмечается, что употребление белковой пищи и овощей до продуктов с углеводами способствует снижению выработки глюкозы (на 37 процентов) и инсулина у страдающих от диабета второго типа и при ожирении.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова назвала три варианта завтраков, с которыми процесс похудения будет идти быстрее.