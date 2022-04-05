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Возгорание произошло на турецком судне «Азбург» около Мариуполя

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Возгорание произошло на турецком судне «Азбург» около Мариуполя
Фото: Минобороны РФ

Украинские националисты удерживают порт в Мариуполе, а также уничтожают его инфраструктуру и иностранные суда. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в Народной милиции ЛНР.

— Нам стало известно о возгорании и сильном задымлении на турецком судне «Азбург», действующем под доминиканским флагом. На его борту находятся 12 граждан Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ДНР заявили, что ВСУ и националисты уничтожают мирные суда вместе с их экипажами. В народной милиции заверили, что огонь ведется только «по огневым позициям украинских националистов». Киев отказывается эвакуировать экипажи шести судов, которые были заблокированы в порту из-за минирования акватории, передает сообщение ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 4 апреля, заявил, что более 260 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе российским военным.

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