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Главархив раскрыл детали реконструкции Московского зоопарка в 1936 году

Араз Салехов

Город
Главархив раскрыл детали реконструкции Московского зоопарка в 1936 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

За свою историю Московский зоопарк на Красной Пресне многократно менялся. В частности, его расширяли, меняя архитектуру самого объекта.

Также в зоосаде применяли экспериментальные формы работы с животными. В связи с этим Главархив Москвы решил обнародовать документы реконструкции, которая проходила в зоопарке в 1936 году.

В тот период в зоопарк поступали новые животные со всего мира. Строители начали возводить новый обезьянник и рыборазводню, а также вольер и помещение для демонстрации посетителям львят и тигрят.

Вместе со строительством новых вольеров начался и капитальный ремонт объекта. На побелку, покраску и полную замену решеток в помещениях для животных потратили 425 тысяч рублей.

Также в зоопарке начали улучшать ветеринарное обслуживание. Штат специалистов увеличили минимум до четырех человек, а контроль за ветслужбой передали непосредственно директору.

Помимо этого, улучшился и рацион животных. Точный план питания и рацион животных, которые были подписаны зоотехником и ветеринаром, вывешивали возле каждой клетки.

Работа над составлением рациона, идеально сбалансированного в зависимости от вида и возраста животного, не прекращалась и после этого. Изменения коснулись и одежды персонала. Так, на закупку спецодежды потратили 40 тысяч рублей.

Помимо этого, с 1936 года назначение директора, его заместителя и главного бухгалтера проходило в соответствии с постановлениями президиума Моссовета, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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