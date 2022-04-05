Госдума приняла в первом чтении законопроект о гражданстве

Фото: Пресс-служба Госдумы

На пленарном заседании Госдумы, которое прошло во вторник, 5 апреля, был принят в первом чтении законопроект о гражданстве РФ.

Документ предусматривает при приобретении гражданства сокращение перечня требований более чем для 20 категорий лиц. Также проект включает в себя расширение полномочий президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

В четвертой статье закона расширяется список понятий, отсутствовавших в нем ранее. К примеру, вводится понятие множественного гражданства: наличие у россиянина гражданства другой страны, с которой у России нет договора о двойном гражданстве. В документе уточняется, что российский паспорт может оформляться как в бумажном, так и в электронном виде, пишет РИА Новости.

4 апреля парламентарий Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств. За исполнение ограничительных мер предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, лишения свободы сроком до десяти лет. Поправки предлагается внести во вторую часть 201-й статьи Уголовного кодекса РФ «Злоупотребление полномочиями».