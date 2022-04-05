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Москвич попытался украсть парфюм и стал фигурантом трех уголовных дел

Елена Самойлова

Происшествия
Москвич попытался украсть парфюм и стал фигурантом трех уголовных дел
Фото: МВД Медиа
Россия, Москва, Комсомольский проспект Карта всех событий

Мужчина разгромил витрины столичного магазина, где пытался похитить парфюмерию. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник похитил флакон с духами в магазине, расположенном на Комсомольском проспекте. Не оплатив покупку, он предпринял попытку выбежать из помещения.

Его остановил охранник магазина, который потребовал вернуть товар. В ответ мужчина нецензурно обругал сотрудника и стал нападать на него. Затем злоумышленник стал размахивать руками, опрокидывая стоящую на полках продукцию.

Видео: МВД Медиа

Прибывшие полицейские задержали 23-летнего москвича на месте преступления и доставили его в отделение. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению», «Хулиганство» и «Грабеж».

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