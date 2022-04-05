Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе шестого флагманского офиса «Мои документы» в САО.

— Ровно год назад в Москве открылся шестой флагманский офис «Мои документы» в Северном округе. За это время в центр обратились больше 160 тысяч горожан. Чаще всего москвичи регистрировали транспорт, — сказал глава города.

Также мэр отметил, что во флагманах набор услуг шире, чем в районных центрах. Так, в вышеуказанном офисе располагается диагностический комплекс, который проводит экспресс-анализ организма.

Помимо этого, там можно сделать ЭКГ или с помощью робота-диагноста проверить здоровье. Помимо этого, каждый из флагманов имеет свое уникальное оформление. Так, офис в САО украшен в морском стиле, написал Собянин в Telegram-канале.

3 апреля сообщалось, что в 25 офисах «Мои документы» можно сделать кардиограмму сердца за одну минуту. Этой опцией уже воспользовались более 30 тысяч москвичей.

Самыми востребованными оказались обследования в районах Южное Бутово, Фили-Давыдково и во флагмане ВАО. Наиболее часто исследование проходили москвичи в возрасте от 30 до 40 лет.