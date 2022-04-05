Перед судом предстанет мужчина, выбросивший сына из окна в Москве

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Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Прокуратура ЮВАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу, — сказала представитель надзорного ведомства.

Нефедова добавила, что на данный момент обвиняемый находится под стражей.

В августе 2021 года обвиняемый выкинул своего сына 2018 года рождения из окна на пятом этаже жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мальчика доставили в больницу, он находился в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю. В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. О том, почему отец ребенка пошел на этот страшный поступок, читайте в материале «ВМ».