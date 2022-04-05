Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Перед судом предстанет мужчина, выбросивший сына из окна в Москве

Елена Самойлова

Происшествия
Перед судом предстанет мужчина, выбросивший сына из окна в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Прокуратура ЮВАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины. Об этом во вторник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Уголовное дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу, — сказала представитель надзорного ведомства.

Нефедова добавила, что на данный момент обвиняемый находится под стражей.

В августе 2021 года обвиняемый выкинул своего сына 2018 года рождения из окна на пятом этаже жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся.

В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка. Мальчика доставили в больницу, он находился в тяжелом состоянии.

У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю. В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. О том, почему отец ребенка пошел на этот страшный поступок, читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
Москва Прокуратура Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте