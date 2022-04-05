В Болгарии рассказали, какое место займет Россия в новом миропорядке

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Новый мировой порядок еще не наступил, однако старому уже пришел конец. Об этом заявил болгарский социолог Иво Христов во вторник, 5 апреля.

Капитализма в том виде, в котором жители планеты его знают, больше не будет, уверен специалист. В новом миропорядке человеческая ментальность будет контролироваться через электронные сети, а так называемый средний класс исчезнет, считает он.

Проблема в том, что происходит ускорение истории, заметил Христов. Уравновесить США и составить им конкуренцию, по мнению социолога, способен союз Китая и России.

Очевидно, что Москва и Пекин хотят изменить статус-кво, объяснил он. Это будет серьезное сотрудничество, потому что интересы стран совпадают, однако нового Варшавского договора ждать не стоит, приводит слова Христова РИА Новости.

5 апреля в Генеральном штабе США рассказали о растущем риске конфликта между великими мировыми державами. Руководитель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что жители планеты вступают в новый мир, который становится менее стабильным.