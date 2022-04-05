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Конашенков сообщил о ликвидации двух Ми-8 под Мариуполем

Анастасия Колоскова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Конашенков сообщил о ликвидации двух Ми-8 под Мариуполем
Фото: Минобороны РФ

За минувший день российские военные ликвидировали 33 военных объекта Украины. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— За день поражены 33 военных объекта Украины, среди них 8 пунктов управления, 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники, — сказал генерал.

По его словам, ВКС России за прошедшие сутки высокоточными ракетами уничтожили командный пункт украинской территориальной обороны, а также хранилище топлива и ремонтный завод в районах Золочева и Чугуева. Кроме того, российские средства ПВО сбили пять ударных украинских БПЛА, добавил он.

Генерал уточнил, что российские бойцы сорвали попытку Киева эвакуировать руководство нацформирований из Мариуполя. Так, два украинских вертолета Ми-8 во время попытки прорваться к городу со стороны моря были сбиты.

Конашенков добавил, что войска ЛНР прорвали оборону противника на северодонецком направлении, уничтожив до 50 человек личного состава и девять единиц бронетехники, передает РИА Новости.

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