Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Янг рассказала о принципах идеального завтрака

Василий Плиткин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Янг рассказала о принципах идеального завтрака
Фото: Unsplash

Продукция, содержащая большое количество клетчатки и белка, может стать идеальным вариантом для сытного завтрака. Об этом заявила американский диетолог Лиза Янг.

Например, по словам эксперта, белком, подходящим для первого приема пищи, богаты яйца, йогурт и молоко. При этом большое количество клетчатки имеется во фруктах, в хлебе и овощах. Сочетание подобных блюд позволит долгое время чувствовать себя сытым, приводит слова Янг портал New Inform.

5 апреля диетолог Полина Королева предупредила об опасностях употребления в пищу лапши быстрого приготовления. Заваривание этого продукта кипятком увеличивает риск онкологических заболеваний, подчеркнула специалист. Упаковка, нагреваясь, может выделять опасные канцерогены.

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям, не имеющим противопоказаний к острой пище, включить приправы в свой рацион, поскольку это может закалить пищеварительную систему. Кроме того, специи имеют в своем составе антиоксиданты, которые не позволяют микрофлоре воспаляться.

Читайте также:
Здоровье Врачи Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте