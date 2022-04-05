Диетолог Янг рассказала о принципах идеального завтрака

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Продукция, содержащая большое количество клетчатки и белка, может стать идеальным вариантом для сытного завтрака. Об этом заявила американский диетолог Лиза Янг.

Например, по словам эксперта, белком, подходящим для первого приема пищи, богаты яйца, йогурт и молоко. При этом большое количество клетчатки имеется во фруктах, в хлебе и овощах. Сочетание подобных блюд позволит долгое время чувствовать себя сытым, приводит слова Янг портал New Inform.

5 апреля диетолог Полина Королева предупредила об опасностях употребления в пищу лапши быстрого приготовления. Заваривание этого продукта кипятком увеличивает риск онкологических заболеваний, подчеркнула специалист. Упаковка, нагреваясь, может выделять опасные канцерогены.

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям, не имеющим противопоказаний к острой пище, включить приправы в свой рацион, поскольку это может закалить пищеварительную систему. Кроме того, специи имеют в своем составе антиоксиданты, которые не позволяют микрофлоре воспаляться.