WSJ: Америка планирует ввести санкции против «Альфа-банка»

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Новые американские санкции, о которых планируется объявить в скором времени, могут коснуться российского «Альфа-банка». Об этом сообщает Wall Street Journal в среду, 5 апреля.

Корреспондент издания уточняет, что санкции затронут также и «Сбербанк». Кроме того, персональные санкции Америка планирует наложить на обеих дочерей президента России Владимира Путина. Однако источник подобной информации корреспондент не назвал, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на прошедшем 4 апреля брифинге объявила, что США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля. Она также подчеркнула, что Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.