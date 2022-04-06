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Диетолог Соломатина назвала овощ, очищающий клетки организма от бактерий

Рафаэль Залян

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Общество
Диетолог Соломатина назвала овощ, очищающий клетки организма от бактерий
Фото: Unsplash

В весенний период люди часто страдают от нехватки витаминов. Кроме того, за зиму в клетках организма накапливаются бактерии. Как очиститься от них, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, весной обязательно стоит добавить в свой рацион зеленый салат.

— По весне нужно употреблять много зеленых овощей, салатов и трав, в них содержится хлорофилл, который оказывает бактерицидное действие, помогает восстановить pH крови и очищает наши клетки от бактерий, накопившихся в зимний период, — пояснила диетолог.

Врач также назвала еще два овоща, которые помогут укрепить иммунитет в это время года.

Ранее Соломатина рассказала «ВМ», кому опасно есть сухофрукты. Она пояснила, что чрезмерное употребление сухофруктов может спровоцировать «всплеск» глюкозы в крови и вызвать пищевую аллергию. По словам диетолога, употребление сушеных лакомств может обострить некоторые хронические заболевания.

Она порекомендовала такие продукты включать в рацион постепенно и небольшими порциями, чтобы выработать привычку к компонентам, которые плохо перевариваются пищеварительными ферментами организма, но являются источником полезных микроэлементов.

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