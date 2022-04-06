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Дептранс назвал участки с затрудненным движением вечером 6 апреля

Александр Афонин

Город
Дептранс назвал участки с затрудненным движением вечером 6 апреля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

Вечером 6 апреля в Москве ожидаются затруднения движения в 6-7 баллов. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник.

— Доброе утро! Cегодня вечером ожидаем до 7 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

На участках 85-го и 90-го километра МКАД, около дома 198 по проспекту Мира, дома 45 по Волгоградскому проспекту, на Рижской и Лужнецкой эстакадах — ограничение движения из-за строительных работ.

В ведомстве отметили, что в вечерний час пик для поездок по городу рекомендуется использование общественного транспорта. Это поможет москвичам сэкономить время, передает дептранс.

С 4 апреля в Москве запущен пилотный проект по пополнению карты «Тройка» и продаже билетов «Единый» в киосках печати. По словам пресс-службы столичного департамента транспорта, плюсом новой системы стала возможность записать на «Тройку» любой билет и экономия времени из-за отсутствия очередей.

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