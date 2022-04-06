Школы Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о «минировании»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Школы в Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о «минировании». Об этом в среду, 6 апреля, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.

— В 7:32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 «Луч» поступило сообщение о заминировании всех школ города и области, — написал Иванов в своем Telegram-канале.

Он указал, что спецслужбы проводят проверку зданий. Также проводится эвакуация учащихся и сотрудников.

Кроме того, в сообщении мэр Белгорода попросил жителей сохранять спокойствие.

— Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой, — добавил Иванов.

Кроме того, из-за звонков анонимов с такими же сообщениями студентам местного университета пришлось перейти на дистанционное обучение.

— Чтобы не нарушать учебный процесс эвакуациями решили на сегодня перевести на дистант студентов. Сотрудники и преподаватели работают в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе ВУЗа.

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило аналогичное сообщение от неизвестного, который заявил о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек.