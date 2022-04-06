Второй вестибюль станции «Каховская» БКЛ открыли после реконструкции

Фото: Александр Попов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Каховская Карта всех событий

Сегодня после реконструкции отрылся второй вестибюль станции «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня после реконструкции открылся второй вестибюль (выходы 6 и 7) станции «Каховская» Большой кольцевой линии, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что теперь пассажиры могут сэкономить пару минут и сразу попасть в метро со стороны улицы Каховки.

После реконструкции были обновлены инженерные коммуникации, включая системы вентиляции, канализации, система видеонаблюдения и оплаты проезда.

5 апреля сообщалось, что в электродепо «Солнцево» приняли сотый поезд «Москва-2020». Он будет курсировать по Калужско-Рижской линии столичного метрополитена.

В этот же день стало известно, что проект новой станции на востоке Большой кольцевой линии «Кленовый бульвар» передали другой компании.