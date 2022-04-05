Проект дизайна станции «Кленовый бульвар» передали другой компании

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Над проектом станции «Кленовый бульвар» метро Москвы вместо бюро Zaha Hadid Architects будет работать другая компания. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

— Бюро Zaha Hadid Architects не будет продолжать работу над реализацией станции «Кленовый бульвар-2», доработка их проекта силами московских проектировщиков также не будет осуществляться. Не смотря на то, что проект активно велся, и в марте мы ждали мокап, тем не менее пошли на вынужденные меры по отмене, — заявил он.

По словам Кузнецова, проект отдадут одному из финалистов конкурса после рассмотрения всех заявок. Информация по окончательному решению о дизайне станции будет сообщена отдельно, передает агентство городских новостей «Москва».

31 марта сообщалось, что специалисты используют новые материалы повышенной прочности при отделке пассажирской зоны станции столичного метро «Кленовый бульвар», расположенной на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Декоративное панели монтируются при помощи скрытых креплений с минимальными зазорами между ними.