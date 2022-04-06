Минфин РФ впервые исполнил в рублях обязательства по евробондам

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Министерство финансов Российской Федерации впервые исполнило в рублях обязательства по евробондам перед иностранными держателями в размере 649,2 миллиона долларов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что выплата была реализована в российской валюте из-за отказа иностранной банковской организации исполнить поручения в валюте, передает РИА Новости.

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия.

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доверие к доллару в мире в настоящее время падает. Он отметил, что одновременно с ростом недоверия к американской валюте в Минфине США растет «истерика», которая была вызвана решением президента России Владимира Путина о расчете за газ в рублях. По словам Володина, план Штатов не сработал, а санкции не возымели ожидаемого эффекта.