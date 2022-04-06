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Психолог рассказал, девушка с какими качествами станет идеальной женой

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказал, девушка с какими качествами станет идеальной женой
Фото: Depositphotos

Психолог Андрей Зберовский рассказал, на какие качества девушки стоит обращать внимание при выборе спутницы жизни.

Первое важное качество — это доброжелательность, отсутствие негативного отношения к другим.

По словам Зберовского, если раньше от девушки требовалось умение вести хозяйство, то в настоящее время на первый план вышли совсем другие критерии. Она должна следить за свой внешностью, стильно одеваться.

Психолог не советует выбирать в жены обидчивых девушек и с нестабильным характером. По его словам, обидчивые люди несут в себе большой запас негатива и всевозможных проблем.

Он добавил, что многим мужчинам нравятся взбалмошные девушки.

— Какое-то время они кажутся мужчинам привлекательными, они успокаивают, заботятся. Есть мужчины, которым нравятся сложности, и они их находят. Но я как психолог не рекомендую с такими выстраивать отношения, — отметил эксперт в комментарии Life.ru.

До этого психолог Марк Бартон назвал пять признаков отношений, которые обречены на провал.

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