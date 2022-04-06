Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья за многомиллионное мошенничество

Фото: YouTube / Андрей Ищенко

Суд арестовал экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

— Суд избрал в отношении учредителя ООО СК СЗ «Аврора-Строй» Андрея Ищенко меру пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается в пресс-службе регионального ведомства.

Также в СК добавили, что он проведет в СИЗО один месяц.

Уголовное дело в отношении учредителя строительной организации было возбуждено 4 апреля. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и повлекшем за собой лишение права гражданина на жилое помещение.

Ищенко в корыстных целях воспользовался фактом, что долевое участие при строительстве жилых домов было актуально среди населения.

При строительстве многоквартирного дома с декабря 2016 года по июнь 2021 года он совершил мошенничество в отношении 187 участников на сумму, превышающую 105 миллионов рублей.