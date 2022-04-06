Диетолог рассказала, какие продукты должны быть в ежедневном рационе человека

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какую еду нужно употреблять ежедневно, чтобы поддерживать оптимальное состояние организма.

Диетолог рассказала, что в ежедневном рационе человека обязательно должны присутствовать овощи. Они являются отличным источником клетчатки, которая необходима для работы кишечника и питания микрофлоры. Также в овощах содержится много витаминов.

Кроме того, стоит включить в ежедневный рацион фрукты и ягоды.

— Это тоже источник минеральных веществ, различных кислот, которые необходимы сосудам, и фруктозы, которая нужна для работы мозга. Фрукты и ягоды нужно есть в первой половине, чтобы полученные сахара могли быть переработаны в энергию. Рекомендовано до 400 граммов фруктов и ягод съедать в день, — отметила врач в комментарии Nation News.

Также стоит чаще есть зелень. Это отличный источник органического кальция и минеральных веществ.

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал продукты, которые помогают бороться со стрессом. По словам врача, от фастфуда, кофе и шоколада, несмотря на их яркий вкус, стоит отказаться.