Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач назвал эффективный способ улучшить память

Анна Михалюк

Общество
Врач назвал эффективный способ улучшить память
Фото: www.sxc.hu

Доктор Михаил Петрик назвал эффективный способ, который поможет улучшить умственные способности и память.

— В первую очередь, речь пойдет о молочной кислоте, которой полным-полно в нашем организме. Она вырабатывается скелетной мускулатурой. Молочная кислота раньше считалась бесполезным метаболитом, продуктом обмена веществ, который вызывает жжение в скелетной мускулатуре после физических нагрузок. Современные ученые говорят о том, что головной мозг с удовольствием питается молочной кислотой. В спокойном состоянии до 10 процентов энергетических потребностей головного мозга обеспечиваются ею, — сказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Молочная кислота может служить нейромедиатором — веществом, которое активизирует нейроны головного мозга. Кислота улучшает процессы долговременной памяти, нейропластичность, она уменьшает процессы воспаления в головном мозге и препятствует накоплению нейродегенеративных изменений, которые возникают со старостью. Молочная кислота помогает лечить панические расстройства и уменьшает депрессию.

Для ее выработки можно заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками, умственными нагрузками и умеренной физической активностью.

— Когда при занятиях спортом вы чувствуете жжение в мышцах, это говорит о том, что скоро будет вырабатываться молочная кислота. Для улучшения памяти и работы мозга нужно выполнять следующее упражнение: 3-4 минуты бег в умеренном темпе, а после 3-4 минуты ходьбы. И чередуйте такие интервалы от двух до десяти в зависимости от ваших возможностей. Достаточно 1-2 раза в неделю таких нагрузок, и умственная функция будет улучшаться, — порекомендовал врач.

Биолог назвал лучший продукт для работы мозга. По его мнению, для улучшения умственных функций в рацион нужно включать продукты, богатые жирами.

Читайте также:
Здоровье память
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте