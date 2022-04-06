Врач назвал эффективный способ улучшить память

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Доктор Михаил Петрик назвал эффективный способ, который поможет улучшить умственные способности и память.

— В первую очередь, речь пойдет о молочной кислоте, которой полным-полно в нашем организме. Она вырабатывается скелетной мускулатурой. Молочная кислота раньше считалась бесполезным метаболитом, продуктом обмена веществ, который вызывает жжение в скелетной мускулатуре после физических нагрузок. Современные ученые говорят о том, что головной мозг с удовольствием питается молочной кислотой. В спокойном состоянии до 10 процентов энергетических потребностей головного мозга обеспечиваются ею, — сказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Молочная кислота может служить нейромедиатором — веществом, которое активизирует нейроны головного мозга. Кислота улучшает процессы долговременной памяти, нейропластичность, она уменьшает процессы воспаления в головном мозге и препятствует накоплению нейродегенеративных изменений, которые возникают со старостью. Молочная кислота помогает лечить панические расстройства и уменьшает депрессию.

Для ее выработки можно заниматься высокоинтенсивными интервальными тренировками, умственными нагрузками и умеренной физической активностью.

— Когда при занятиях спортом вы чувствуете жжение в мышцах, это говорит о том, что скоро будет вырабатываться молочная кислота. Для улучшения памяти и работы мозга нужно выполнять следующее упражнение: 3-4 минуты бег в умеренном темпе, а после 3-4 минуты ходьбы. И чередуйте такие интервалы от двух до десяти в зависимости от ваших возможностей. Достаточно 1-2 раза в неделю таких нагрузок, и умственная функция будет улучшаться, — порекомендовал врач.

Биолог назвал лучший продукт для работы мозга. По его мнению, для улучшения умственных функций в рацион нужно включать продукты, богатые жирами.