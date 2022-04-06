Виктория Боня в знак протеста разрезала сумку Chanel

Фото: Пресс-служба «Русской медиагруппы»

Блогер и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel, сняв это на видео.

Недавно модный дом потребовал от россиянок, которые покупают вещи бренда за рубежом, подписывать специальную бумагу. В ней говорится, что покупатель с гражданством России не может носить вещи от Chanel на территории РФ.

— Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chane?! — сказала Боня на видеозаписи, которую опубликовала в своих соцсетях.

После этой фразы блогерша взяла ножницы и разрезала классическую сумочку на цепочке, приобретенную в магазине мирового бренда.

В феврале девушка впервые опубликовала свои снимки вместе с новым молодым возлюбленным. Пользователи пожелали паре счастья и любви.

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария также отреагировала на новую политику бренда Chanel в отношении российских граждан. Многодетную мать возмутило, что модный дом не дает носить вещи бренда на территории РФ.