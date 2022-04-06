Финансист дал советы, как сохранить и приумножить сбережения

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О том, во что стоит вложиться, чтобы сохранить и приумножить сбережения, рассказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

По его словам, имеющиеся сбережения нужно инвестировать. Наилучшим вложением станет нежилая недвижимость.

Он пояснил, что в то время, как жилье в последние годы значительно подорожало, нежилая недвижимость почти не выросла в цене, при этом в дальнейшем она будет очень востребована. Речь идет о машино-местах и кладовых помещениях.

— Сейчас самое время «распечатать» подушку безопасности, чтобы потом жить на полученные с ее помощью деньги, потому что в будущем рента за машино-место будет только увеличиваться, — сказал Патешман в комментарии «Радио 1».

Также есть смысл приобретать кладовые помещения и сдавать их. В настоящее время многие покупают студии, а хранить габаритные вещи в таких квартирах негде, поэтому кладовые пользуются спросом.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб в беседе с «ВМ» рассказал, как правильно делать сбережения.