Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расписание на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится в выходные дни

Араз Салехов

Город
Расписание на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится в выходные дни
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С ночи 9 апреля по 10 апреля будет изменено расписание поездов на Рижском и Курском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В выходные на D2, Рижском и Курском направлениях изменится расписание поездов, — говорится в сообщении.

Так, будут увеличены интервалы на всем МЦД-2, часть поездов поедет по укороченному маршруту до станций Курьяново, Царицыно, Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец и Курская. Помимо этого, на станциях Гражданская и Дмитровская посадка «На Москву» будет на противоположных платформах «Из Москвы».

Такое время было выбрано в связи с тем, что в выходные пассажиров на диаметре и пригородных линиях значительно меньше, говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, в апреле и мае будет изменен график движения пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) из-за ремонтно-путевых работ. За этот период специалисты планируют провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 километров пути.

Читайте также:
МЦД Москва расписание
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте