Расписание на Рижском и Курском направлениях МЦД-2 изменится в выходные дни

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С ночи 9 апреля по 10 апреля будет изменено расписание поездов на Рижском и Курском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В выходные на D2, Рижском и Курском направлениях изменится расписание поездов, — говорится в сообщении.

Так, будут увеличены интервалы на всем МЦД-2, часть поездов поедет по укороченному маршруту до станций Курьяново, Царицыно, Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец и Курская. Помимо этого, на станциях Гражданская и Дмитровская посадка «На Москву» будет на противоположных платформах «Из Москвы».

Такое время было выбрано в связи с тем, что в выходные пассажиров на диаметре и пригородных линиях значительно меньше, говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, в апреле и мае будет изменен график движения пригородных поездов Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) из-за ремонтно-путевых работ. За этот период специалисты планируют провести глубокую очистку щебеночного балласта и отремонтировать более 14 километров пути.