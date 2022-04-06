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Мужчина жестоко избил собутыльника на востоке Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Мужчина жестоко избил собутыльника на востоке Москвы
Фото: pixabay
Россия, Москва, Малая Семёновская улица Карта всех событий

Об этом в среду, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, вечером 4 апреля в квартире на Малой Семеновской улице компания людей распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между двумя товарищами завязался конфликт, в ходе которого мужчина избил оппонента. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где у него диагностированы черепно-мозговая травма, переломы костей лицевого скелета и ребер, а также множественные ушибы и колотая рана глаз.

На следующий день, 5 апреля, правоохранители задержали подозреваемого на той же улице. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

4 апреля неизвестный сломал москвичу нос в драке в центре столицы. Со слов самого пострадавшего, он находился в кафе в Солянском тупике, где у него произошел конфликт с незнакомцем, в ходе которого он был избит.

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