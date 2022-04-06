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Стройкомплекс Москвы займется ежемесячной индексацией стоимости контрактов для объектов городского заказа

Араз Салехов

Город
Стройкомплекс Москвы займется ежемесячной индексацией стоимости контрактов для объектов городского заказа
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Индексация стоимости контрактов для строительства объекта городского заказа будут производиться на ежемесячной основе Об этом в среду, 6 апреля, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— У нас в городе принято решение ежемесячно проводить индексацию стоимости строительных ресурсов. Приемку работ мы обеспечили гибкостью, реагируем на изменение внешней среды, поэтому стоимость будет меняться ежемесячно, — заявил он.

При этом глава столичного департамента отметил отсутствие сильного удорожания в этой сфере. По его словам, поменялись лишь логистические цепочки. Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день бюджет останется прежним и не будет меняться.

Москва не испытывает проблем с поставкой строительных материалов, цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о выделении десяти миллиардов рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов по строительству. Глава города отметил, что данная инициатива позволит сохранить деловую активность и рабочие места в строительной отрасли в условиях санкций.

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