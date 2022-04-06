«Аэрофлот» объявил о начале полетов из Москвы в города Казахстана

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Авиаперевозчик «Аэрофлот» начнет полеты из Москвы в города Казахстана с 23 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что самолеты SSJ 100 будут летать из Москвы в Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду.

Примечательно, что в связи с началом прямого авиасообщения между российской столицей и Казахстаном расписание полетов в пункты государства из Сочи будут скорректированы.

— C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/ Атырау/ Актобе... С 23 апреля рейсы между Сочи и городами Казахстана (Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау и Актобе) будут полностью отменены. Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы, — отмечается на сайте авиаперевозчика.

21 марта стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направились в Тегеран 2 апреля.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».