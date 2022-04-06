Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Аэрофлот» объявил о начале полетов из Москвы в города Казахстана

Георгий Соланович

Общество
«Аэрофлот» объявил о начале полетов из Москвы в города Казахстана
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Авиаперевозчик «Аэрофлот» начнет полеты из Москвы в города Казахстана с 23 апреля. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что самолеты SSJ 100 будут летать из Москвы в Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду.

Примечательно, что в связи с началом прямого авиасообщения между российской столицей и Казахстаном расписание полетов в пункты государства из Сочи будут скорректированы.

— C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи — Актау/ Атырау/ Актобе... С 23 апреля рейсы между Сочи и городами Казахстана (Алматы, Нурсултан, Актау, Атырау и Актобе) будут полностью отменены. Пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы, — отмечается на сайте авиаперевозчика.

21 марта стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Иран. Первые рейсы направились в Тегеран 2 апреля.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них. По его словам, западные компании принятыми мерами стремятся оказать «краткосрочное психологическое давление».

Читайте также:
Казахстан «Аэрофлот» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте