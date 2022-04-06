Эксперты спрогнозировали снижение цен на вторичном рынке авто

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Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в среду, 6 апреля, сообщил «Вечерней Москве», что на вторичном рынке намечается снижение цен.

— Из-за безумного роста цен в последние месяцы большое количество потенциальных покупателей просто «отвалилось». Они поняли, что за имеющиеся деньги ничего хорошего купить не смогут. Но вторичный рынок более живой и динамичный, так что смягчение цен в ближайшее время на нем обязательно произойдет, — пояснил Моржаретто.

С ним согласился и автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, снижение цен на рынке вторичных авто — всего лишь дело времени. Славнов в беседе с «ВМ» резюмировал, что после резких скачков цен на автомобили в последние полтора месяца начинается период стабилизации.

— Сейчас рынок все еще стабилизируется. Ближе к осени все придет на круги своя, — заключил эксперт.

До этого заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков в беседе с «ВМ» рассказал, как защитить автомобиль от угона. Эксперт отметил, что наиболее эффективным способом снизить вероятность угона будет комплекс мер: покупка страховки, электронных средств контроля и механических средств защиты.