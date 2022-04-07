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Алиев и Пашинян поручили начать подготовку к мирным переговорам

Юлия Курганова

В мире
Алиев и Пашинян поручили начать подготовку к мирным переговорам
Фото: сайт правительства Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем поручили своим Министерствам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Об этом сообщили в среду, 6 апреля, в пресс-службе армянского правительства.

— По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, — сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия также будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.

В ходе встречи Пашинян заявил о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, гуманитарных проблемах в результате последних действий азербайджанских подразделений.

Мишель по итогам встречи заявил о достижении сторонами значительного прогресса.

— Для ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья, поэтому мы вовлечены в поддержку всех позитивных усилий, строительства мер доверия. Сегодня мы добились значительного прогресса. Мы договорились запустить процесс мирных переговоров для подготовки возможного мирного договора, — сказал он.

5 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он призвал лидеров обоих государств к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии. Так, в разговоре с Пашиняном Блинкен подчеркнул, что сейчас не время для эскалации в Закавказье.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Лидеры стран договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.

Однако 26 марта в пресс-службе МИД России сообщили, что эскалация ситуации в Нагорном Карабахе вызывает крайнюю озабоченность.

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