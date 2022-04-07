NYT: В НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Россией

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Среди стран НАТО есть разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Два высокопоставленных официальных лица рассказали, что Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят ее на колени». А ФРГ, Франция и Турция высказываются, что контакты с Москвой нужно поддерживать, говорится в статье.

5 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса с 2008 года оказывают помощь Украине, однако до сих пор не имеют консенсуса относительно ее членства в организации. По его словам, сейчас Североатлантический альянс должен обсудить вопрос помощи странам, попавшим в схожую с Украиной ситуацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.