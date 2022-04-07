Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

NYT: В НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Россией

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: В НАТО есть разногласия относительно дальнейших отношений с Россией
Фото: depositphotos

Среди стран НАТО есть разногласия относительно того, как следует дальше выстраивать отношения с РФ на фоне ситуации на Украине. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Два высокопоставленных официальных лица рассказали, что Польша и страны Балтии выступают за полный разрыв отношений с Россией и за «усилия, которые поставят ее на колени». А ФРГ, Франция и Турция высказываются, что контакты с Москвой нужно поддерживать, говорится в статье.

5 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса с 2008 года оказывают помощь Украине, однако до сих пор не имеют консенсуса относительно ее членства в организации. По его словам, сейчас Североатлантический альянс должен обсудить вопрос помощи странам, попавшим в схожую с Украиной ситуацию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий.

Читайте также:
Украина СМИ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте