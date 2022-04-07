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Эксперт рынка труда перечислил самые популярные ошибки при составлении резюме

Игорь Синельников

Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рынка труда перечислил самые популярные ошибки при составлении резюме
Фото: Pixabay

Многие соискатели допускают ряд ошибок при написании резюме. Об этом в среду, 6 апреля, «ВМ» рассказал эксперт рынка труда, генеральный директор агентства по работе с брендом работодателя Changellenge Андрей Алясов.

— Часто люди пишут: «Я великолепный коммуникатор» или «Я хороший аналитик». Этого не надо показывать: из резюме и так должно быть понятно, что вы хороший коммуникатор и аналитик благодаря вашему опыту, — отметил он.

Помимо этого, эксперт уточнил, что потенциальный претендент на вакансию либо слишком подробно, либо слишком плохо рассказывает о компании, в которой он работал, если это относительно неизвестное учреждение.

По его словам, человеку необходимо тратить чуть больше времени на структурирование резюме, чем на его красивое оформление. Однако эксперт рассказал об одном из исключений. В частности, если человек претендует на позицию дизайнера, то и над красотой стоит потрудиться.

В среду, 6 апреля, доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил правильность инициативы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о продлении майских праздников до десяти дней — с 1 по 10 мая. При этом эксперт исключил необходимость введения десятидневных выходных на постоянной основе, отметив, что такие меры актуальны именно в текущее время.

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