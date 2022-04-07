В Японии ответили на высказывания Захаровой о двусторонних отношениях

Фото: МИД РФ

Японские власти считают высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой о двусторонних отношениях попыткой переложить ответственность на Токио. Такое мнение выразил генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно.

По его словам, правительство Японии хочет подчеркнуть неприемлемость таких высказываний.

Накануне официальный представитель МИД РФ заявила, что Япония нагнетает истерию, направленную против России, и отрабатывает полученные из-за океана указания, передает РИА Новости.

6 апреля Захарова сообщила, что Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений. При этом Захарова подчеркнула, что даже вводимые западной стороной санкции требуют дипломатического обслуживания.

Евросоюз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны РФ назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.