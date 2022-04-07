Посольство РФ заявило о равнодушной реакции США на запись с пытками российских военных

Фото: Минобороны РФ

Равнодушная реакция Вашингтона на видеозапись с кадрами расправы украинских военных над ранеными российскими солдатами говорит о предвзятом отношении властей США к ситуации на Украине. Об этом говорится в ранее опубликованном в среду заявлении посольства России в США.

— Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы российских военных преступлениях в городе Буче, — подчеркнули в представительстве.

В посольстве добавили, что американские власти не призывают к проведению расследования и наказанию виновных в нарушении международного гуманитарного права. Подобная реакция, по мнению консульства, говорит о предвзятом отношении Вашингтона к конфликту на Украине.

— Может уже хватит покрывать преступников и отмалчиваться по поводу злодеяний нелюдей? Хваленая американская приверженность демократическим принципам и неукоснительному обеспечению прав человека давно превратилась в пустозвонство, — цитирует посольство ТАСС.

6 апреля в Минобороны заявили, что к российским военнопленным на Украине применяются пытки, сравнимые с карательными мерами в годы Великой Отечественной войны. В сеть попала видеозапись, где украинские военные несколько раз стреляют в российского военнопленного.

В этот же день издание New York Times подтвердило подлинность видеозаписи. Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик, комментируя видео, призвал расследовать сообщения об убийстве российских пленных.