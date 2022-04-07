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Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Луганск продукты питания

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Луганск продукты питания
Фото: МЧС

Автоколонна очередного гуманитарного конвоя МЧС России доставила в Луганск в качестве гуманитарной помощи продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

— 6 апреля автомобили очередного конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР, — цитирует сообщение ТАСС, со ссылкой на Луганскинформцентр.

Конвой российских спасателей состоял из тринадцати автомобилей, включая одну машину сопровождения. Приехавшая гуманитарная помощь стала 112-й по счету с начала операции в Донбассе. В МЧС отметили, что доставка осуществлялась в соответствии со всеми требованиями и нормами международного права, передает ТАСС.

7 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о результатах доставки гуманитарной помощи на Украину. В пунктах сбора подготовлено 22,5 тысячи тонн. Со 2 марта удалось доставить 7489 тонн гуманитарных грузов.

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