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«Нет буквы «р» в фамилии»: Евсеев объяснил, почему вряд ли сможет стать тренером «Спартака»

Полина Долганова

Спорт
«Нет буквы «р» в фамилии»: Евсеев объяснил, почему вряд ли сможет стать тренером «Спартака»
Фото: pixabay

Главный тренер футбольного клуба «Шинник» Вадим Евсеев рассказал, почему вряд ли сможет возглавить столичную команду «Спартак».

— Почему уверен, что меня не позовут в «Спартак»? У меня же нет буквы «р» в фамилии. А еще Козерог по знаку зодиака — тоже не подхожу, — заявил специалист.

Евсеев играл за московский клуб в период с 1993 по 1999 год, передает «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась переписка экс-спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова с возлюбленной владельца команды Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Салихова обсуждала с Поповым кандидатуру на пост нового тренера клуба — тогда разговор шел о Руе Витории. Девушка пишет, что по гороскопу Витория — Овен, как и Федун. Также Салихова обращает внимание на дату рождения кандидата и на то, что в его имени есть буква «р», что, по ее мнению, помогает построить успешную карьеру на должности тренера.

Недавно стало известно, что футболист Джордан Ларссон временно покинул футбольный клуб «Спартак» и перешел в стокгольмский ФК АИК.

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