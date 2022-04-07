Москва оснастит выставленные на торги помещения электронными ключами

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице объявили о начале продаж и сдачи в аренду объектов с электронными замками, открыть которые можно при помощи числового шифра. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Теперь победителю аукциона не придется тратить лишнее время на то, чтобы забрать ключи от помещения у сотрудников Департамента городского имущества. По сути, находясь дома или в офисе, предприниматель может приобрести объект и через несколько дней начать им пользоваться, — заявил политик.

При этом каких-либо дополнительных действий для этого делать не требуется. По его словам, на данном этапе такими устройствами оборудовано 129 объектов, больше всего в центре, на севере и северо-востоке города — 29, 19 и 15 единиц соответственно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 6 апреля, руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков заявил о выставлении на продажу 129 машино-мест на востоке Москвы. Торги состоятся после 20 апреля. 120 лотов будут реализованы в рамках открытых торгов, девять — без объявления цены.