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Восемь нежилых помещений в центре столицы выставили на торги

Лейла Алиева

Город
Восемь нежилых помещений в центре столицы выставили на торги
Фото: Pexels

Город выставил на торги восемь нежилых помещений в центре Москвы общей площадью почти в тысячу квадратных метров. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Покупка нежилых помещений у города — это инвестиция и возможность для открытия или расширения бизнеса. Столица предлагает недвижимость во всех районах, и предприниматели могут выбрать подходящий объект по площади, местоположению и стоимости. В настоящее время в центре Москвы на торги выставлено восемь нежилых помещений общей площадью 979 квадратных метров, — рассказал Щербаков.

По его словам, начальная стоимость предлагаемых лотов варьируется от трех до 43 миллионов рублей. Самый маленький объект площадью 13 квадратных метров находится в Боброве переулке, а самый большой (263 квадратных метра) — на улице Гиляровского.

Все восемь помещений расположены в жилых многоквартирных домах, при этом три из них находятся на подвальных и цокольных этажах. Заявки на участие в торгах можно подать до 12 мая, при этом аукционы состоятся также в мае, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

6 апреля руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на востоке столицы выставили на продажу 129 машино-мест.

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